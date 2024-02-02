Кубок Азії-2023 наближається до вирішальних стадій. Сьогодні, 2 лютого, відбулися два чвертьфінали.

Кубок Азії, чвертьфінали

Таджикистан – Йорданія – 0:1

Гол: Ханонов, 66 (аг)

Австралія – Південна Корея – 1:2 у додатковий час

Голи: Гудвін, 42 – Хван, 90+6 (пен.), Сон, 104

Вилучення: О'Нілл, 105+4 (А)

Йорданія завершила казку Таджикистану. Дебютант Кубка Азії дійшов аж до чвертьфіналу, чим явно може пишатись. Долю зустрічі визначив автогол Ханонова, який зрізав подачу з кутового у власні ворота.

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Пара Австралії та Південної Кореї була значно статуснішою. Наприкінці першого тайму "соккеруз" вийшли уперед завдяки чудовій комбінації, яку завершив Гудвін. Корейці повторили свій фокус з попередньої стадії – дочекатися компенсованого часу і зрівняти рахунок. Рятівний гол організували зірки АПЛ. Сон підставився під фол Міллера і заробив пенальті, який впевнено реалізував Хван.

Цього разу "тигри" вирішили не доводити справу до серії пенальті. Їм активно сприяв Міллер, який продовжив розмахувати ногами поблизу власних воріт. На 104-й хвилині Хван та Сон обмінялися ролями. Антигерой Австралії збив форварда Вулверхемптона і радів, що це бодай не пенальті. Дарма – капітан Тоттенхема ідеально закрутив зі штрафного під ближню стійку.

Другий екстратайм "соккеруз" провели у меншості, бо О'Нілл дуже хотів відірвати гомілкостоп Хвану, за що отримав пряму червону. Південна Корея втримала переможний результат і 6 лютого зустрінеться з Йорданією у півфіналі. Друга пара сформується завтра. Спочатку зіграють Іран – Японія, а потім Катар – Узбекистан.

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