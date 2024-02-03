"Я пишу этот пост, чтобы сообщить, что после 18 лет карьеры я ухожу из профессионального футбола. Но все началось задолго до этих 18 лет. Я помню, как вчера, свою первую игру в детстве, бесконечные тренировки с отцом, свой первый отбор в Стандард Льеж и первый отбор в национальную сборную Бельгии. Время летит незаметно.

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Это было невероятное путешествие! Я очень благодарен, что смог играть в любимый вид спорта на самом высоком уровне. Я горжусь тем, что представлял Стандард в Бельгии, Эвертон и Манчестер Юнайтед в Англии и Шаньдун Тайшань в Китае. Для меня было честью играть за национальную сборную Бельгии на Олимпиаде 2008 года, Евро-2016 и чемпионатах мира 2014 и 2018 годов.

Я играл перед лучшими болельщиками в мире, и я хочу воспользоваться моментом, чтобы поблагодарить всех их за их непоколебимую поддержку на протяжении всей моей карьеры. Ваше поощрение и страсть были для меня постоянным источником вдохновения. Все это было бы невозможно без моей семьи, товарищей по команде, тренеров, советников и всех, кто был частью моего пути. Ваша любовь, наставления, поддержка и дружба были бесценны. Спасибо вам!

Начиная эту новую главу в моей жизни, я с нетерпением жду новых вызовов, но будьте уверены, я буду продолжать поддерживать прекрасную игру всеми возможными способами", – написал Феллаини в своем Instagram.

Свою карьеру Маруан начал в академии Шарлеруа, откуда перебрался в льежский Стандард. Из Бельгии Феллаини перешел в Эвертон (177 матчей, 33 гола и 26 ассистов), а в 2013-м стал игроком Манчестер Юнайтед (177 поединков, 22 гола и 12 ассистов). Последние 4 года Маруан провел в китайском Шаньдун Тайшань.

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