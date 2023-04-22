Екс-гравець манкуніанців подав заяву про банкрутство ще наприкінці лютого, але офіційне рішення було ухвалено тільки у квітні.

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Як повідомляє Daily Mail, колишній захисник Манчестер Юнайтед отримував 50 000 фунтів стерлінгів на тиждень, коли виступав за "червоних дияволів". Вважається, що за свою кар'єру він заробив близько 10 мільйонів євро. 43-річний гравець не давав коментарі щодо банкрутства.

Вес Браун, один із найкращих захисників в історії Манчестер Юнайтед. Він виступав за "червоних дияволів" близько 15 років та провів 362 матчі. У складі манкуніанців він п'ять разів ставав чемпіоном Англії, двічі вигравав Кубок Англії та Кубок Ліги, а також два рази здобував перемогу в Лізі чемпіонів. Браун був частиною команди Манчестер Юнайтед, яка виграла требл у сезоні 1998/99.

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