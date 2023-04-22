Экс-игрок манкунианцев подал заявление о банкротстве еще в конце февраля, но официальное решение было принято только в апреле.

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Как сообщает Daily Mail, бывший защитник Манчестер Юнайтед получал 50 000 фунтов стерлингов в неделю, когда выступал за "красных дьяволов". Считается, что за свою карьеру он заработал около 10 миллионов евро. 43-летний игрок не давал комментарии по поводу банкротства.

Уэс Браун, один из лучших защитников в истории Манчестер Юнайтед. Он выступал за "красных дьяволов" около 15 лет и провел 362 матча. В составе манкунианцев он пять раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок Англии и Кубок Лиги, а также два раза одерживал победу в Лиге чемпионов. Браун был частью команды Манчестер Юнайтед, выигравшей требл в сезоне 1998/99.

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