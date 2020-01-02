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Гравці Манчестер Юнайтед могли тренуватися нетверезими на Новий рік, – Нані пригадав святкові традиції часів Фергюсона

17:42 442 Читать на русском
Гравці Манчестер Юнайтед могли тренуватися нетверезими на Новий рік, – Нані пригадав святкові традиції часів Фергюсона
Нані та Роналду / Фото з відкритих джерел

Колишній хавбек Манчестер Юнайтед Нані розповів про особливий режим "червоних дияволів" у період зимових свят.

"У мене ніколи не було проблем з режимом. У дозволений час, наприклад, якби у мене був вихідний на наступний день, я міг би повеселитися вночі. Або в особливі дні, такі як Різдво чи Новий рік – ніхто в Англії не хвилюється через це.

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У Новий рік ми могли навіть прийти на тренування в нетверезому стані, тренеру було байдуже. Сер Алекс Фергюсон знав, як поводитися з гравцями, і розумів, що це особливий день, не варто їм дорікати.

Ми грали без перерви весь рік. Якщо одного дня Вес Браун нап'ється, то що тут зробиш? Це була радість, мить розслаблення, інший вид тренувань, коли всі навколо дуріють.

Не буду брехати, мені подобалися вечірки. Але тепер я уникаю їх, тому що для того, щоб грати на найвищому рівні, потрібно пропускати вечірки і знати, в який час можна відпочити. Я так і роблю", – зізнався Нані в інтерв'ю Tribunaexpresso.

Нагадаємо, португалський вінгер захищав кольори Манчестер Юнайтед з 2007 по 2015 роки (25 голів у 147 матчах). Наразі він виступає за американський Орландо Сіті.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Вес Браун Вес Браун Луїш Нані Луїш Нані
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