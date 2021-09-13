Лукас Перес забив єдиний гол у поєдинку Хетафе та Ельче в рамках 4 туру Прімери.

Обидві команди підійшли до матчу без перемог. Перший тайм завершився нульовою нічиєю, а в другому Ельче переграв господарів. Вирішальний гол в активі іспанського форварда Лукаса Переса, який свого часу був лідером Карпат.

Перес вийшов на заміну по перерві. В гольовій атаці він відкрився під пас Мохіки, майстерно розібрався з захисником і пробив у дальній кут. Гол Лукаса залишився єдиним до фінального свистка. Його команда і надалі атакувала краще за суперника.

Таким чином Ельче здобув першу перемогу в сезоні, набрав 5 очок і піднявся в середину турнірної таблиці. А Хетафе з нулем очок залишився на дні.

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