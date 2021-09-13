Экс-звезда Карпат принес Эльче первую победу в сезоне
Лукас Перес забил единственный гол в поединке Хетафе и Эльче в рамках 4 тура Примеры.
Обе команды подошли к матчу без побед. Первый тайм завершился нулевой ничьей, а во втором Эльче переиграл хозяев. Решающий гол в активе испанского форварда Лукаса Переса, который в свое время был лидером Карпат.
Перес вышел на замену после перерыва. В голевой атаке он открылся под пас Мохики, мастерски разобрался с защитником и пробил в дальний угол. Гол Лукаса остался единственным до финального свистка. Его команда и в дальнейшем атаковала лучше соперника.
Таким образом Эльче одержал первую победу в сезоне, набрал 5 очков и поднялся в середину турнирной таблицы. А Хетафе с нулем очков остался на дне.
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