Обе команды подошли к матчу без побед. Первый тайм завершился нулевой ничьей, а во втором Эльче переиграл хозяев. Решающий гол в активе испанского форварда Лукаса Переса, который в свое время был лидером Карпат.

Перес вышел на замену после перерыва. В голевой атаке он открылся под пас Мохики, мастерски разобрался с защитником и пробил в дальний угол. Гол Лукаса остался единственным до финального свистка. Его команда и в дальнейшем атаковала лучше соперника.

Таким образом Эльче одержал первую победу в сезоне, набрал 5 очков и поднялся в середину турнирной таблицы. А Хетафе с нулем очков остался на дне.

"Флорентіно ґвалтує Барселону": уся правда про трансфер Мессі в ПСЖ з сенсаційним винуватцем