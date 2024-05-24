Денис Олейник, вероятнее всего, окажется в поисках нового клуба уже этим летом. Все идет к тому, что хавбек ЛНЗ очень скоро покинет Черкассы.

Лучший бомбардир Ворсклы попрощался с командой – его ждет денежный клуб из УПЛ, – СМИ

Об этом сообщают источники издания Спортивка. Контракт 36-летнего футболиста с клубом подходит к концу уже 30-го июня. Согласно инсайду, новое соглашение стороны заключать не планируют.

Олейник присоединился к ЛНЗ летом 2023 года, сыграв в 24 матчах за черкасский коллектив. Экс-хавбек Динамо, Днепра и Металлиста, который имеет 12 матчей в составе сборной Украины, провел не слишком результативный сезон. В текущем чемпионате Денис забил 3 гола и отдал 1 ассист.

"Привыкли, что когда тебе за 30, ты "сбитый летчик": Денис Олейник – о карьере в 36, уважение к Милевскому, мир с Алиевым