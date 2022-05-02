Вінгер Бешикташа Джермейн Ленс продовжує дедалі менше нагадувати себе самого зразка київського Динамо.

На одному з тренувань Бешикташа журналісти помітили жахливу форму Джермейна Ленса, який набрав чималий живіт, повідомляє Milliyet.

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Така форма пояснює, чому нідерландець не потрапляє до заявки Бешикташа аж з травня минулого року. Його угода з турецьким грандом добігає кінця по завершенні поточного сезону.

Нагадаємо, Ленс виступав за Динамо з 2013 по 2015 роки, звідки перебрався до Сандерленда. За цей період вінгер зіграв за киян у 78 поєдинках, забивши 16 голів та віддавши 19 асистів.

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