Ленс засвітився на тренуванні Бешикташа з пивним животом – шокуючі зміни екс-зірки Динамо
Вінгер Бешикташа Джермейн Ленс продовжує дедалі менше нагадувати себе самого зразка київського Динамо.
На одному з тренувань Бешикташа журналісти помітили жахливу форму Джермейна Ленса, який набрав чималий живіт, повідомляє Milliyet.
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Така форма пояснює, чому нідерландець не потрапляє до заявки Бешикташа аж з травня минулого року. Його угода з турецьким грандом добігає кінця по завершенні поточного сезону.
Нагадаємо, Ленс виступав за Динамо з 2013 по 2015 роки, звідки перебрався до Сандерленда. За цей період вінгер зіграв за киян у 78 поєдинках, забивши 16 голів та віддавши 19 асистів.
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