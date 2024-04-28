АЕК примудрився втратити перемогу над ПАОКом у матчі 34-го туру чемпіонату Греції, що не дозволило достроково оформити чемпіонство.

Чемпіонат Греції 2023/24, 34-й тур

ПАОК – АЕК – 3:2

Голи: Константеліас, 3, 81, Састре, 90 – Пінеда, 9, Віда, 75

ПАОК у драматичному поєдинку вирвав перемогу над АЕКом. Все почалось з гола Константеліса, на що АЕК відповів результативним ударом Пінеди.

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Рахунок був рівним до середини другого тайму, коли Віда після подачі зі штрафного буквально заніс м'яч у ворота ПАОКа. Перемога АЕКа за певних умов вже могла коронувати "жовто-чорних". Втім, ПАОК був іншої думки. Константеліас оформив дубль на 81-й хвилині, а Састре під завісу зустрічі вирвав перемогу для "біло-чорних".

Таким чином, АЕК залишився першим з 75 очками, а ПАОК наблизився до лідера, набравши 71 пункт.

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Goal: Domagoj Vida | PAOK 1-2 AEK Athens pic.twitter.com/VKKn3Fk1iS — Goal clips on @FootColic - Follow! (@MaxieRende83135) April 28, 2024

Goal: Giannis Konsta­ntelias | PAOK 1-2 AEK Athens pic.twitter.com/LgVZ3kRoU9 — Goal clips on @FootColic - Follow! (@MaxieRende83135) April 28, 2024