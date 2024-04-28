АЕК умудрился упустить победу над ПАОКом в матче 34-го тура чемпионата Греции, что не позволило досрочно оформить чемпионство.

Чемпионат Греции 2023/24, 34-й тур

ПАОК – АЕК – 3:2

Голы: Константелиас, 3, 81, Састре, 90 – Пинеда, 9, Вида, 75

ПАОК в драматическом поединке вырвал победу над АЕКом. Все началось с гола Константелиса, на что АЕК ответил результативным ударом Пинеды.

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Счет был равным до середины второго тайма, когда Вида после подачи со штрафного буквально занес мяч в ворота ПАОКа. Победа АЕКа при определенных условиях уже могла короновать "желто-черных". Впрочем, ПАОК был другого мнения. Константелиас оформил дубль на 81-й минуте, а Састре под занавес встречи вырвал победу для "бело-черных".

Таким образом, АЕК остался первым с 75 очками, а ПАОК приблизился к лидеру, набрав 71 пункт.

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Goal: Domagoj Vida | PAOK 1-2 AEK Athens pic.twitter.com/VKKn3Fk1iS — Goal clips on @FootColic - Follow! (@MaxieRende83135) April 28, 2024

Goal: Giannis Konsta­ntelias | PAOK 1-2 AEK Athens pic.twitter.com/LgVZ3kRoU9 — Goal clips on @FootColic - Follow! (@MaxieRende83135) April 28, 2024