Команди грали без голів до кінця першого тайму, коли справжній шедевр забив Кастровіллі – італієць класно зловив на ногу навіс Бірагі, відправивши м'яч у ворота від дальньої стійки. По перерві перевагу подвоїв Додо – Йовіч не зміг забити, але вже лежачи на газоні зумів викотити на екс-зірку Шахтаря, який ударом з лівої прошив воротаря.

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Дуже швидко рахунок став розгромним. Йовіч розганяв контратаку та начебто вже втрачав м'яч, але встиг віддати на Данкана, який рикошетом від захисника забив третій гол. Куаме швидко забив четвертий гол, а крапку в грі поставив Терзіч – ще один асист Йовіча.