Экс-звезда Атлетико, Ювентуса и Вердера Диего объявил о завершении карьеры
Хавбек Фламенго Диего Рибас решил завершить свою футбольную карьеру в возрасте 37 лет.
Диего Рибас да Кунья в своем твиттере сообщил о решении завершить игровую карьеру, оставив красивое последнее слово.
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"Себе образца 1997 года – стоило верить в свои мечты и неустанно следовать за ними. Пора открыть новую страницу и искать новые вызовы. Искренне благодарю всех, кто так или иначе был частью этого долгого и волшебного путешествия", – написал бразилец.
Диего за свою карьеру успел поиграть за Сантос и Фламенго в Бразилии, а в Европе – за Порту, Вердер (где и получил свою популярность), Ювентус, Атлетико, Вольфсбург и Фенербахче.
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