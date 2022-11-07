Диего Рибас да Кунья в своем твиттере сообщил о решении завершить игровую карьеру, оставив красивое последнее слово.

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"Себе образца 1997 года – стоило верить в свои мечты и неустанно следовать за ними. Пора открыть новую страницу и искать новые вызовы. Искренне благодарю всех, кто так или иначе был частью этого долгого и волшебного путешествия", – написал бразилец.

Диего за свою карьеру успел поиграть за Сантос и Фламенго в Бразилии, а в Европе – за Порту, Вердер (где и получил свою популярность), Ювентус, Атлетико, Вольфсбург и Фенербахче.

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Carta para o Diego de 1997...



Valeu a pena acreditar nos sonhos e ser incansável na busca deles...



Chegou a hora de partir para um novo ciclo e buscar novos desafios!



Obrigado de coração a todos que de alguma maneira fizeram parte dessa longa e encantadora caminhada! pic.twitter.com/nDB6sSgWQr — Diego Ribas (@ribasdiego10) November 5, 2022