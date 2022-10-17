Захисник Осієка Євген Чеберко потрапив у символічну збірну 13-го туру чемпіонату Хорватії за версією статистичного порталу SofaScored.

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Наш співвітчизник у поєдинку проти Істри 1961 вийшов з перших хвилин і провів на полі весь матч – його клуб здобув впевнену перемогу з рахунком 2:0. 24-річний оборонець зробив чотири відбори, два перехоплення та одне блокування, виграв дві з трьох повітряних дуелей, зробив 89 доторків до м'яча, а точність його передач становила 84%.

Нагадаємо, Чеберко виступає за Осієк з січня 2022 року. У поточному сезоні провів за хорватів 7 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює його у 750 тисяч євро.

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