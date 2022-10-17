Защитник Осиека Евгений Чеберко попал в символическую сборную 13-го тура чемпионата Хорватии по версии статистического портала SofaScored.

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Наш соотечественник в поединке против Истры 1961 вышел с первых минут и провел на поле весь матч – его клуб одержал уверенную победу со счетом 2:0. 24-летний защитник сделал четыре отбора, два перехвата и одну блокировку, выиграл две из трех воздушных дуэлей, сделал 89 прикосновений к мячу, а точность его передач составила 84%.

Напомним, Чеберко выступает за Осиек с января 2022 года. В текущем сезоне провел за хорватов 7 матчей, результативными действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает его в 750 тысяч евро.

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