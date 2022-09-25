Міжнародну паузу на матчі збірних кожен заповнює по-своєму. Українець Євген Чеберко став "героєм" курйозної ситуації.

Товариський матч

Осієк (Хорватія) – Широки Брієг (Боснія і Герцеговина) – 2:3

Голи: М'єрес, 7 (п.), Топчагич, 55 – Чеберко, 33 (аг.), Лукіч, 34, Пеїч, 39

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У товариському матчі хорватський Осієк у меншості поступився боснійському Широки Брієг. Одним з антигероїв поєдинку став український захисник Євген Чеберко. 24-річний оборонець в середині другого тайму, за рахунку 1:0 на користь своєї команди, вирішив віддати передачу голкіперу. Доволі простий пас виявився занадто складним для воротаря і сфера прошмигнула під ногою у сітку.

Шок від автогола був настільки сильним, що хорвати пропустили вдруге вже у наступній атаці, а ще за 5 хвилин отримали третій гол. Відігратись їм так і не вдалось.

Нагадаємо, Чеберко виступає за Осієк з січня 2022 року. У поточному сезоні зіграв за хорватів 4 матчі, результативними діями не відзначався.

Осієк після 10-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Хорватії на 4-й сходинці, маючи у своєму активі 15 очок. Від лідера – Динамо Загреб – відрив становить 13 пунктів.

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