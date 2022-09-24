Колишні зіркові гравці Ліверпуля та Манчестер Юнайтед знову зійшлись на футбольному полі.

Товариський матч "Легенди півночі"

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голи: Гонсалес, 47, Сінама-Понголь, 82 – Бербатов, 7

Склад легенд Ліверпуля: Єжи Дудек, Сандер Вестерфельд, Бйорн Кварме, Стефан Аншо, Мартін Шкртел, Грегорі Віньяль, Фабіо Ауреліо, Джимі Траоре, Глен Джонсон, Саліф Діао, Момо Сіссоко, Хабі Алонсо, Стюарт Даунінг, Марк Гонсалес, Альберт Рієра, Максі Родрігес, Луїс Гарсія, Антоні Ле Таллек, Андрій Воронін, Роббі Кін та Флорент Сінама-Понголь.

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Склад легенд МЮ: Раймонд ван дер Гау, Ронні Йонсен, Яп Стам, Антоніо Валенсія, Денні П'ю, Майкл Каррік, Даррен Флетчер, Даррон Гібсон, Дімітар Бербатов, Фрейзер Кемпбелл, Карел Поборскі, Кевін Пілкінгтон, Деніс Ірвін, Клейтон Блекмор, Ріс Браун, Рой Кін, Єспер Блумквіст й Ерік Джемба-Джемба.

Перший поєдинок грандів АПЛ у травні завершився перемогою мерсисайдців 3:1. У другому господарі Енфілду теж святкували перемоги. У стартовій одинадцятці з'явився українець Андрій Воронін, який протягом 2007-2010 років провів у червоній футболці 40 матчів.

Уже на 7 хвилині Бербатов вивів "червоних дияволів" вперед. Легенди Ліверпуля зібрались по перерві та завдяки голам Гонсалеса і Сінами-Понголя святкували перемогу у матчі колишніх зірок АПЛ. Вони ще й виграли товариський трофей "Легенди півночі".

The Mark Gonzalez goal that brought LFC Legends level — Liverpool FC (@LFC) September 24, 2022

The goal from @sinamapongolle4 that won it for LFC Legends pic.twitter.com/Dy3YwEdJ7y — Liverpool FC (@LFC) September 24, 2022