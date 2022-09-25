Международную паузу на матчи сборных каждый заполняет по-своему. Украинец Евгений Чеберко стал "героем" курьезной ситуации.

Товарищеский матч

Осиек (Хорватия) – Широки Бриег (Босния и Герцеговина) – 2:3

Голы: Мьерес, 7 (п.), Топчагич, 55 – Чеберко, 33 (аг.), Лукич, 34, Пеич, 39

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В товарищеском матче хорватский Осиек в меньшинстве уступил боснийскому Широки Бриег. Одним из антигероев поединка стал украинский защитник Евгений Чеберко. 24-летний защитник в середине второго тайма, при счете 1:0 в пользу своей команды, решил отдать передачу голкиперу. Достаточно простой пас оказался слишком сложным для вратаря и сфера юркнула под ногой в сетку.

Шок от автогола был настолько сильным, что хорваты пропустили второй раз уже в следующей атаке, а еще через 5 минут получили третий гол. Отыграться им так и не удалось.

Напомним, Чеберко выступает за Осиек с января 2022 года. В текущем сезоне сыграл за хорватов 4 матча, результативными действиями не отмечался.

Осиек после 10-ти туров идет в турнирной таблице чемпионата Хорватии на 4-й строчке, имея в своем активе 15 очков. От лидера – Динамо Загреб – отрыв составляет 13 пунктов.

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