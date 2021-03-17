Пішов з життя екс-півзахисник низки англійських клубів Стів Ягелка.

Шеффілд Юнайтед на своєму офіційному сайті повідомив, що на 44-му році життя перестало битись серце Стіва Ягелки.

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Свого часу окрім Шеффілда, Стів також захищав кольори Шрусбері та Акрінгтона. Екс-півзахисник є рідним братом легенди Евертона Філа Ягелки, який зараз виступає Шеффілд Юнайтед.

Причини смерті колишнього футболіста не розголошуються. Ягелка завершив кар'єру у 2012 році.

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