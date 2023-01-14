Північномакедонський легіонер "зелено-білих" Джоко Зайков не довго залишався без клубу.

Колишній оборонець Ворскли Джоко Зайков став гравцем Універсітаті Крайової, повідомляє офіційний сайт румунського клубу.

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27-річний футболіст підписав з командою контракт на 2,5 роки.

Нагадаємо, останнім клубом Зайкова була Ворскла, яку він покинув напередодні, розірвавши з полтавцями договір за обопільнобю згодою сторін. Сам Джоко заявив, що залишає "зелено-білих" через сімейні обставини, однак ЗМІ пов'язують відхід через скорочення фінансування українського клубу і бажання розвантажити платіжну відомість.

До слова, Універсітатя Крайова у турнірній таблиці чемпіонату Румунії йде п'ятою, відстаючи від лідера на 7 очок.

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