Північномакедонський захисник Ворскли Джоко Зайков покинув команду Віктора Скрипника, повідомляє офіційний сайт "зелено-білих".

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Його контракт був чинний до літа 2024 року, але сторони вирішили припинити співпрацю. Футболіст заявив, що залишає команду через сімейні обставини, однак ЗМІ пов'язують відхід через скорочення фінансування клубу і бажання полтавців розвантажити платіжну відомість.

"Ключовим рішенням у продовженні співпраці з Ворсклою стало бажання родини. Мені дуже подобалося в цьому колективі, але зараз така ситуація, коли потрібно потиснути руки. Від сьогодні я не гравець полтавського клубу. Хочу висловити найщиріші слова подяки на адресу всіх, хто допомагав мені впродовж часу, який я провів у цьому чудовому колективі справжніх професіоналів. Я багато чому навчився, і цей досвід заберу з собою. Перемог Україні та моїй улюбленій Ворсклі", – сказав Зайков.

Нагадаємо, Джоко перейшов у Ворсклу у січні 2022 року з Левскі у статусі вільного агента. Після початку повномасштабного нападу окупантів повернувся у чемпіонат Болгарії у Славію. У червні 2022-го знову примкнув до Ворскли. У поточному сезоні провів за полтавців 16 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.

До слова, головним претендентом на Зайкова називають румунську Універсітатю Крайову.

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