Атакувальний півзахисник Ворскли Еннур Тотре покинув полтавську команду, повідомляє Telegram-канал "Бий-біжи".

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Контракт 26-річного представника збірної Північної Македонії з командою Віктора Скрипника був чинний до 30 червня 2023 року, однак сторони вирішили дострокового припинити співпрацю.

До слова, Тотре приєднався до Ворскли з албанської Тірани влітку 2022 року за 250 тисяч євро. У поточному сезоні провів за "зелено-білих" 7 матчів, результативними діями не відзначався. За період виступів в УПЛ гравець, за даними Transfermarkt, подешевшав на 25 тисяч євро і тепер вартує 400 тисяч.

Нагадаємо, нині Ворскла переживає непрості часи: через проблеми Костянтина Жеваго з законом клуб змушений скоротити фінансування майже удвічі і терміново розвантажувати платіжну відомість. Раніше команду вже покинув співвітчизник Еннура – Джоко Зайков, на підході від'зд Марлісона, окрім того полтавці роздумують над продажем Дмитра Різника.

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