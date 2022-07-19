Вірменський Пюнік на своєму офіційному сайті оголосив про прихід Алана Ауссі. Контракт з оборонцем розрахований до 30 червня 2023 року.

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До цього Ауссі належав київському Динамо, але Transfermarkt повідомляє, що Алан перебрався до Пюніка на правах вільного агента. У минулому сезоні він перебував у Вересі, проте не зіграв у жодному матчі.

Нагадаємо, Ауссі перебував в системі киян з 2018 року, однак не провів за головну команду жодного матчу. За цей час грав в орендах за чеський Слован Ліберец та білоруський Торпедо-БелАЗ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тренувався з дортмундською Борусією.

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