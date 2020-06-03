"Ми були чорними українцями": зірковий екс-захисник Динамо – про відсутність расизму в УПЛ

Нігерійський захисник Тайє Тайво пригадав період своїх виступів за київський клуб.

"У нас (африканських легіонерів – прим.) не було відчуття, що ми іноземці – навпаки, ми почували себе як вдома. Нас добре прийняли, ніби ми чорні українці. Чого б ми не потребували – нам намагалися це дати.

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Чи стикався я з расизмом в Україні? О ні-ні-ні. В Україні – немає расизму. А щодо жартів Алієва... Футболісти завжди жартують, це інше. Це може бути доречно від товариша по команді, але не від людей, яких ти не знаєш. На щастя, в Києві я ніколи не стикався з расизмом", – сказав Тайво в інтерв'ю виданню Football.ua.

Нагадаємо, нігерієць виступав за Динамо у сезоні 2012/13. Також він захищав кольори таких європейських клубів як Марсель, Мілан та КПР.

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