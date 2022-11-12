Екс-захисник Манчестер Юнайтед та Арсенала позитивно відгукнувся про прихід Зінченка до "канонірів"
Колишній гравець Арсенала та Манчестер Юнайтед Мікаель Сільвестр поділився думками щодо приходу Олександра Зінченка до лондонського клубу.
"Зінченко мені подобається, добре виглядає на м'ячі. Він розумний, добре читає гру – коли треба прискоритись, пригальмувати або змінити позицію.
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Він був дуже хорошим трансфером, Зінченко доводить свою цінність", – зазначив Сільвестр у коментарі bettingexpert.
До слова, Олександр зіграв у 8 матчах за Арсенал у поточному сезоні після переходу з Ман Сіті, відзначившись 1 асистом. До цього українець протягом 5 років виступав у складі Манчестер Сіті.
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