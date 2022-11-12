"Зінченко мені подобається, добре виглядає на м'ячі. Він розумний, добре читає гру – коли треба прискоритись, пригальмувати або змінити позицію.

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Він був дуже хорошим трансфером, Зінченко доводить свою цінність", – зазначив Сільвестр у коментарі bettingexpert.

До слова, Олександр зіграв у 8 матчах за Арсенал у поточному сезоні після переходу з Ман Сіті, відзначившись 1 асистом. До цього українець протягом 5 років виступав у складі Манчестер Сіті.

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