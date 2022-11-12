Бывший игрок Арсенала и Манчестер Юнайтед Микаэль Сильвестр поделился мыслями о приходе Александра Зинченко в лондонский клуб.

"Зинченко мне нравится, хорошо смотрится на мяче. Он умен, хорошо читает игру – когда надо ускориться, притормозить или сменить позицию.

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Он был очень хорошим трансфером, Зинченко доказывает свою ценность", – отметил Сильвестр в комментарии bettingexpert.

К слову, Александр сыграл в 8 матчах за Арсенал в текущем сезоне после перехода с Ман Сити, отличившись 1 ассистом. До этого украинец 5 лет выступал в составе Манчестер Сити.

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