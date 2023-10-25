Під час тренування Сахо потрапив у жорсткий стик із одноклубником, що не сподобалось екс-гравцю Ліверпуля. Наставник Монпельє Дер Закарян не відреагував, тож Мамаду покинув заняття та пішов у підтрибунне приміщення, повідомляє L'Equipe.

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Пізніше Сахо висловив свої претензії тренеру, а той у відповідь назвав захисника "плаксивим". Це ще більше розлютило Мамаду, який накинувся на Дер Закаряна та повалив того на землю. Інші гравці досить швидко втрутились.

Зазначається, що Сахо загрожує розрив контракту. В поточному сезоні екс-захисник збірної Франції та Ліверпуля не може похизуватись великою кількістю ігрового часу в Монпельє – лише 6 хвилин.

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