Колишній гравець Динамо, Кривбаса і Колоса Кирило Петров вразив результативним ударом у матчі Екстракляси.

Корона, за яку виступає 32-річний центрбек, завітала в гості до Сталі з Мелеця на матч 30 туру чемпіонату Польщі. Дуель розпочалась блискавично.

Український чемпіон світу забив черговий гол за кордоном – гравця хочуть викупити в Шахтаря

Петров отримав м'яч на своїй половині поля й зльоту вгатив по воротах. Сфера влетіла чітко за комірець голкіперу. Коментатори були шоковані суперголом.

Загалом в активі Кирила вже 23 поєдинки в Екстраклясі цього сезону та 2 голи. Ще один матч українець провів у Кубку Польщі.