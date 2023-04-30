Екс-захисник Динамо забив з центра поля в європейському чемпіонаті – коментатор не повірив своїм очам
16:56 - Читать на русском
Колишній гравець Динамо, Кривбаса і Колоса Кирило Петров вразив результативним ударом у матчі Екстракляси.
Корона, за яку виступає 32-річний центрбек, завітала в гості до Сталі з Мелеця на матч 30 туру чемпіонату Польщі. Дуель розпочалась блискавично.
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Петров отримав м'яч на своїй половині поля й зльоту вгатив по воротах. Сфера влетіла чітко за комірець голкіперу. Коментатори були шоковані суперголом.
Загалом в активі Кирила вже 23 поєдинки в Екстраклясі цього сезону та 2 голи. Ще один матч українець провів у Кубку Польщі.
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