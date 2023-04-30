Экс-защитник Динамо забил из центра поля в европейском чемпионате – комментатор не поверил своим глазам
17:00 - Читати українською
Бывший игрок Динамо, Кривбасса и Колоса Кирилл Петров поразил результативным ударом в матче Экстраклясы.
Корона, за которую выступает 32-летний центрбек, приехала в гости к Стали из Мелеца на матч 30 тура чемпионата Польши. Дуэль началась молниеносно.
Украинский чемпион мира забил очередной гол за границей – игрока хотят выкупить у Шахтера
Петров получил мяч на своей половине поля и слету ударил по воротам. Сфера влетела четко за воротничок голкипера. Комментаторы были шокированы суперголом.
Всего в активе Кирилла уже 23 поединка в Экстраклясе в этом сезоне и 2 гола. Еще один матч украинец провел в Кубке Польши.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter