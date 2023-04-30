Корона, за которую выступает 32-летний центрбек, приехала в гости к Стали из Мелеца на матч 30 тура чемпионата Польши. Дуэль началась молниеносно.

Украинский чемпион мира забил очередной гол за границей – игрока хотят выкупить у Шахтера

Петров получил мяч на своей половине поля и слету ударил по воротам. Сфера влетела четко за воротничок голкипера. Комментаторы были шокированы суперголом.

Всего в активе Кирилла уже 23 поединка в Экстраклясе в этом сезоне и 2 гола. Еще один матч украинец провел в Кубке Польши.