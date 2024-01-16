Аутсайдер Екстракляси може підписати 31-річного Володимира Костевича. Вихованець львівських Карпат перебуває на перегляді в клубі з Хожува, повідомляє Meczyki.

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За даними джерела, колишній захисник познанського Леха наразі має статус вільного агента. Очікується, що рішення щодо підписання Костевича ухвалять до суботи, 20 січня. Саме тоді Рух розпочне збори.

Рух Хожув посідає передостаннє (17) місце в Екстраклясі. Відставання від рятівної зони складає 6 очок. Також українським лівим оборонцем цікавиться Подбескідзе – аутсайдер другого дивізіону Польщі.

Нагадаємо, у 2020-му Костевич підписав контракт із Динамо, але не зіграв за киян жодного офіційного матчу. Згодом була оренда у львівський Рух і перехід у Варту Познань, за які захисник теж не грав в офіційних поєдинках. Востаннє Костевич виходив на поле ще у липні 2020 року.

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