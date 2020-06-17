Лунін красиво потягнув пенальті, але не допоміг Ов'єдо перемогти легендарного чемпіона у ключовому матчі в Іспанії

Ов'єдо зіграв унічию з Депортіво (2:2) у 33 турі Сегунди. Андрій Лунін вийшов у стартовому складі на ключовий поєдинок за життя у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Іспанія 2019/20. Сегунда, 33 тур

Ов'єдо – Депортіво – 2:2

Голи: Ортуньйо, 26, Барсенас, 45+1 – Сабін, 45+3, Ноласкоаїн, 58

Нереалізований пенальті: Чолак, 37

Матч Ов'єдо – Депортіво стартував о 20:30. Легендарний клуб, який у 2000-х вигравав чемпіонат Іспанії і грав у півфіналі Ліги чемпіонів, зараз однією ногою стоїть у третьому дивізіоні. Команди розділяє лише різниця голів. Утім, якщо сьогодні команда Луніна не перемагає, то опускається на місце галісійців у зону вильоту. Справжній фінал у боротьбі за життя, битва за 6 очок. У першому колі Ов'єдо програв на виїзді 2:3, але тоді в його воротах не було орендованого в Реала українця, з яким пов'язують великі надіїі на порятунок.

Ов'єдо – Депортіво: онлайн-трансляція ключового матчу Луніна

Команда українця переважає за моментами (4:2) до перерви, розгромивши опонентів за ударами (8:5 загалом, 5:2 за влучаннями). Спочатку Барсенас втратив нагоду забити з кількох метрів, а потім виправився. Однак перший гол прийшов після удару головою місцевого Ківу/Чеха. Луїсмі, який грає у спеціальному шоломі, замкнув подачу зі штрафного. Взяття воріт чомусь записали на Ортуньйо. Згодом Лунін впевнено потягнув справедливий пенальті, призначений в його ворота, засмутивши екс-хавбека збірної Туреччини Чолака.

Ов'єдо поліз розвивати успіх. Спочатку стійка врятувала Депор, а потім Барсенас розкішно пробив штрафний. І все ж уже за межами компенсованого часу гості відіграли 1 м'яч. Подача з лівого флангу, свічка від своїх, і Лунін нічого не зміг вдіяти проти удару ножицями – тільки провів поглядом, сподіваючись, що снаряд летить над воротами. На початку другої половини голкіпер збірної України взяв дальній удар, але пропустив другий м'яч. Даремно махав рукою Андрій, офсайду там і близько не було. Захисники Ов'єдо просто взяли і залишили Перу Ноласкоаїна зовсім одного на лінії воротарського, фантастичний ляп.

Після подвійного удару і заміни обох авторів голів астурійці довго не могли отямитися. І ось на 85-й шанс прийшов. Джиммі Суарес пробивав у падінні метрів з 11 – гості встигли заблокувати. Нічия не влаштовує обидві команди. У паралельному матчі Зозуля, який вийшов на заміну, допомагає Альбасете заскочити на рятівне 17-е місце. А над зоною вильоту ще один українець – Василь Кравець з Луго. Ов'єдо і Депортіво набирають стільки ж очок, але програють за додатковими показниками.