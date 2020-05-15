Іспанського ветерана звинуватили в причетності до договірних матчів – велику аферу організували екс-гравці Реала

В Іспанії триває розслідування у справі щодо матчів з фіксованим результатом. До колишніх гравців Реала, яких підозрюють в організації договірняків, "приєднався" нападник Хетафе Хорхе Моліна.

Нагадаємо, практично рік тому – у травні 2019-го – Іспанію сколихнув скандал з договірними матчами у так званій "справі Ойкос", яка зачепила як Прімеру, так і Сегунду. Зокрема, в останньому турі чемпіонату 2018/19 Хетафе та Валенсія заочно з'ясовували володаря 4-го місця, яке давало право на участь в Лізі чемпіонів. Переможцем вийшла Валенсія, яка обіграла Вальядолід на виїзді з рахунком 2:0, а от Хетафе вдома розійшовся миром із Вільяреалом (2:2) та змушений був вдовольнитися лише місцем у Лізі Європи.

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Саме матч "кажанів" проти Вальядоліда начебто мав фіксований характер – обидва голи у матчі були забиті не без помилок господарів. Одними з головних фігурантів справи були колишні гравці мадридського Реала – Рауль Браво та Карлос Аранда, які були заарештовані, але згодом вийшли з в'язниці під заставу в 100 тисяч євро. Саме Аранду підозрювали у підкупі 7-х гравців Вальядоліда – роблячи ставки в розмірі 10 тисяч євро і виграючи при цьому 20 тисяч, вони нібито повинні були програти кожен з таймів. Зауважимо, що Валенсія забила голи на 36-й і 52-й хвилинах.

Зараз під підозру потрапив 38-річний капітан Хетафе Хорхе Моліна. Він начебто знав про те, що Карлос Аранда та Пако Естебан пропонували гравцям Вільяреала 1,8 млн євро за здачу поєдинку, який завершився внічию. Його ім'я згадується у телефонній розмові, повідомляє Cope.

Noticia @partidazocope



Operación OIKOS



Transcripción de una conversación de Carlos Aranda con Paco Esteban



️ Hablan de un supuesto amaño del @GetafeCF - @VillarrealCF de la última jornada de la temporada 18/19 citando al actual capitán del Getafe, Jorge Molina pic.twitter.com/8gN5nFHkXQ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 15, 2020

Як зазначив у розмові колишній захисник Реала, Хетафе був змушений підкупити Вільяреал, щоб гарантувати собі участь у Лізі чемпіонів. Після появи даної інформації іспанська поліція перевірить і телефон Моліни. До слова, за підсумками того сезону віковий нападник увійшов у топ-10 найкращих бомбардирів Прімери – ветеран забив 14 голів, а Хетафе, як вже зазначалося, зупинився за крок від Ліги чемпіонів.

Клуб із передмістя Мадрида вже відреагував на інформацію, розмістивши відповідну заяву на своєму офіційному сайті. "Ми підтримуємо Хорхе Моліну та наголошуємо на презумпції невинуватості. Категорично відкидаємо будь-які звинувачення та не сумніваємося в чесності гравця", – йдеться в заяві клубу. Моліна теж не визнає своєї провини – форвард зазначив, що знає Естебана завдяки спільним виступам в Ельче, але заперечив будь-які контакти стосовно поєдинку проти "субмарини".

Вільяреал також заперечує, що гравцям "субмарини" пропонували гроші. Клуб не виключає можливості судового позову щодо захисту ділової репутації, яка внаслідок звинувачень ризикує погіршитися.

До слова, нещодавно іспанський суд оголосив історичне рішення у справі договірних матчів за участю Осасуни. Кілька функціонерів отримали тюремний строк – серед них і колишній гравець Барселони.

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