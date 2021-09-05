Талант помер напередодні від тривалої боротьби з раком, повідомляє Football Italia.

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Страшний діагноз Додьєну поставили в 12. Тоді його підтримав хавбек Поль Погба, який захищав кольори "Старої синьйори". Забивши гол Торіно в Кубку Італії 2015/16, француз присвятив його Додьєну – він показав футболку з написом "Браян, я з тобою". Згодом після лікування юнак зміг повернутися на поле і в 2019 році виступав за команду U-15 Юве.

Проте, 4 вересня серце юного вихованця туринців перестало битися.

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La Juventus si stringe nel dolore con la famiglia di Bryan Dodien. — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) September 4, 2021