Талант умер накануне от длительной борьбы с раком, сообщает Football Italia.

Российский голкипер умер на футбольном поле в годовщину смерти Сергея Перхуна

Страшный диагноз Додьену поставили в 12. Тогда его поддержал хавбек Погба, защищавший цвета "Старой синьоры". Забив гол Торино в Кубке Италии 2015/16, француз посвятил его Додьену – он показал футболку с надписью "Брайан, я с тобой". Вскоре после лечения юноша смог вернуться на поле и в 2019 году выступал за команду U-15 Юве.

Однако, 4 сентября сердце юного воспитанника туринцев перестало биться.

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La Juventus si stringe nel dolore con la famiglia di Bryan Dodien. — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) September 4, 2021