Воротар аматорської Червоної Зірки Олександр Шишмарьов пішов з життя під час футбольного матчу.

У тренувальному поєдинку між Червоною Зіркою та Балтикою-М, який відбувся 28 серпня, помер воротар Олександр Шишмарьов. Голкіпер зіштовхнувся із нападником суперників, після чого лікарі не змогли врятувати хлопця.

Український футболіст аматорської команди помер під час матчу

"Сьогодні під час тренувального спарингу між командами Балтика-М і Червона Зірка сталася трагедія. У зіткненні з футболістом господарів важку травму отримав воротар команди гостей Олександр Шишмарьов. Допомога, оперативно, і в повному обсязі надана лікарями Балтики, не врятувала. Прибула бригада "швидкої допомоги", яка протягом години боролася за життя Олександра, але врятувати його не вдалося.

Калінінградська обласна федерація футболу (далі – КОФФ), все футбольне співтовариство регіону, співчувають рідним і близьким Олександра. За підтримки КОФФ, а також представників деяких аматорських команд області, будуть повністю покриті витрати на організацію похорону", – йдеться на офіційному сайті регіональної федерації.

Додамо, що трагедія відбулась 28 серпня – в день, коли пішов з життя знаменитий екс-воротар московського ЦСКА та збірної України Сергій Перхун.

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