У 48-річного Харпера стався субарахноїдальний крововилив, який, як повідомляє сайт Національної служби охорони здоров'я, є рідкісним типом інсульту, спричиненим кровотечею на поверхні мозку, що може призвести до летального результату. Про це інформує офіційний сайт Ньюкасла.

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"Стіву буде надана повна підтримка клубу, поки він одужує. Стів, його сім'я і всі в Ньюкаслі висловлюють сердечну подяку співробітникам Національної служби охорони здоров'я за неймовірну турботу, яку він отримує", – йдеться в клубній заяві.

Харпер провів у Ньюкаслі 20 років, але весь цей час був резервним голкіпером. З 1993 по 2013-й рік він програвав конкуренцію Павлу Срнічеку, Шаці Хіслопу та Шею Гівену, а тому зіграв за "сорок" лише 199 матчів.

Зараз Харпер обіймає посаду директора клубної академії Ньюкасла.

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