У 48-летнего Харпера произошло субарахноидальное кровоизлияние, которое, как сообщает сайт Национальной службы здравоохранения, является редким типом инсульта, вызванным кровотечением на поверхности мозга и может привести к летальному исходу. Об этом информирует официальный сайт Ньюкасла.

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"Стиву будет оказана полная поддержка клуба, пока он выздоравливает. Стив, его семья и все в Ньюкасле выражают сердечную благодарность сотрудникам Национальной службы здравоохранения за невероятную заботу, которую он получает", – говорится в клубном заявлении.

Харпер провёл в Ньюкасле 20 лет, но всё это время был резервным голкипером. С 1993 по 2013-й год он проигрывал конкуренцию Павлу Срничеку, Шаке Хислопу и Шэю Гивену, а потому сыграл за "сорок" только 199 матчей.

Сейчас Харпер занимает пост директора клубной академии Ньюкасла.

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