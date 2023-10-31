"Дорогі друзі, настав час розповісти про ситуацію з Артемом Вадимовичем. Як ви знаєте, він у лікарні, у реанімаційному відділенні. Другий інсульт. Ситуація непроста, але стабільна, і на сьогодні видно деякі поліпшення.

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Ми вдячні за кожен коментар підтримки та чекаємо на його швидке одужання разом з усіма вами. Надалі обов'язково триматимемо вас в курсі ходу відновлення, бережіть себе!" – йдеться на офіційній сторінці Франкова у Telegram.

Додамо, що зараз головному редактору "Футболу" 53 роки. Він очолює культовий журнал з 1997-го.

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