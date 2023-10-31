"На самом деле, все не совсем радужно. Инсульт – это очень страшная болезнь. Тем более второй инсульт. Артему сделана операция, он пока в не очень хорошем состоянии.

Артем Франков попал в реанимацию со вторым инсультом

Знаю Артема более 20 лет. Никогда не был поклонником его работы. Но это не значит, что он плохой. Он другой.

Мне всегда казалось, что он пророссийский. Поэтому был очень удивлен, когда в первые дни полномасштабного вторжения он сразу принял полностью проукраинскую позицию и всем возможным помогал Вооруженным силам Украины. С первых дней лично был в эпицентре защиты правительственного квартала и сам готовил еду нашим защитникам, организовал покрытие расходов волонтерам, которые обеспечивали продуктами наших воинов. Для меня все это было большим открытием.

Поэтому я сразу забыл свои прошлые предположения, и среди друзей говорил, что сильно ошибался. Сейчас жалею, что не сказал ему это лично. Я надеюсь и верю, что сделаю это сразу, как только Артем выздоровеет. Но сейчас и в дальнейшем все будет очень трудно и дорого. Его жена ежедневно тратит достаточно большие средства на лекарства, а потом будет очень недешевая реабилитация. Думаю, кто хотя бы раз сталкивался с этой ужасной болезнью, тот понимает меня.

Все мы знаем, что хотя Артем является очень известным журналистом, он не является состоятельным человеком. Я уверен, что его жене, которая ежедневно посещает его и обеспечивает лекарствами, каждая копейка пригодится. Пока карточки нет, но пишите в личные сообщения. Перенаправлю к его жене. И, безусловно, каждый комментарий поддержки и репост также очень важен для него и его семьи. Спасибо всем, кто присоединится. Выздоровления, Артем!" – написал Сирота на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, сейчас главному редактору "Футбола" 53 года. Он возглавляет культовый журнал с 1997-го.

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