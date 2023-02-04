Півзахисник Артем Радченко перейшов у Дайнаву, повідомляє офіційний сайт команди.

Лідер Першої ліги оголосив про підписання захисника з УПЛ

Трансфер відбувся на правах вільного агента. Про умови угоди і терміни контракту не повідомляється, однак Transfermarkt вказує, що співпраця триватиме до 31 грудня 2023 року.

До слова, чемпіонт Литви не новий для українця – попереднім його клубом була Йонава, у складі якого він відіграв 14 матчів (2 асисти) і яку покинув у грудні 2022 року.

Нагадаємо, Радченко – вихованець Металіста. Встиг пограти за Говерлу, Миколаїв, Перемогу, сплітський Хайдук, могильовський Дніпро, латвійську Єлгаву та словацький Фомат. Провів 5 матчів за молодіжну збірну України (2 голи). Transfermarkt оцінює гравця у 125 тисяч євро.

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