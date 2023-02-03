Український захисник Сергій Суханов продовжить кар'єру в Оболоні, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Чорноморець попрощався з оборонцем, який творив атмосферу, але грав всього 12 хвилин

27-річний оборонець перебрався у нову команду у статусі вільного агента і виступатиме у ній під номером 55.

Нагадаємо, Суханов розпочав професіональну кар'єру у 2017 році. Встиг пограти за охтирський Нафтовик, Полісся, Гірник-Спорт, Оболонь та Чорноморець.

У складі "пивоварів" виступав з грудня 2020-го по червень 2022 року (2 голи у 27 матчах). Чорноморець покинув 22 грудня, достроково розірвавши контракт, який був розрахований до літа 2023 року. Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.

До слова, Оболонь за підсумками першого кола потрапила у Чемпіонську групу, де з 16-ма очками йде першою.

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