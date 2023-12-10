"Ми перемогли самі себе. Чесно. Хотіли виграти, викладалися, але не вийшло, а було десять замін і стільки затримок, і лише три хвилини компенсованого часу.

Розкішна гармата Герреро і "зимове золото" Вернидуба у відеоогляді матчу Кривбас – Зоря – 2:2

Розумію ситуацію в сербському футболі й чому сьогодні треба було три хвилини, але я не буду багато говорити. Я тільки що прийшов в Спартак, не хотів би, щоб мене відразу покарали. Вітаю Железнічар з перемогою, а тепер переходимо до матчів проти Црвени Звезди та Нові Пазар", – цитує фахівця Sportal.

Нагадаємо, що Ненанд Лалатовіч влітку 2023 року очолив Зорі. Утім, сербський тренер після п'ятого туру пішов у відставку.

Наразі Лалатовіч працює із сербським Спартаком, який програв Железнічарам (1:2) у 18 турі чемпіонату Сербії. Команда екс-тренера Зорі перебуває на восьмій позиції з 22 набраними очками.

"Лобановський дуже дошкуляв": легенда Карпат – про обстріли Харкова, золотий матч Динамо-1961, кепку, що врятувала життя