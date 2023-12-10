"Мы победили сами себя. Честно. Хотели выиграть, выкладывались, но не получилось, а было десять замен и столько задержек, и лишь три минуты компенсированного времени.

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Понимаю ситуацию в сербском футболе и почему сегодня надо было три минуты, но я не буду много говорить. Я только что пришел в Спартак, не хотел бы, чтобы меня сразу наказали. Поздравляю Железничар с победой, а теперь переходим к матчам против Црвены Звезды и Нови Пазара", – цитирует специалиста Sportal.

Напомним, что Ненанд Лалатович летом 2023 года возглавил Зари. Впрочем, сербский тренер после пятого тура ушел в отставку.

Сейчас Лалатович работает с сербским Спартаком, который проиграл Железничарам (1:2) в 18 туре чемпионата Сербии. Команда экс-тренера Зари находится на восьмой позиции с 22 набранными очками.

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