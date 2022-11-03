"Після того, як стали відомі результати жеребкування групового раунду Ліги Європи, всі в один голос говорили, що Динамо вийде до плей-офф турніру. Та й у чемпіонаті "біло-синім" пророкували звання головного фаворита, оскільки кістяк команди зберігся. Але насправді все виявилося не так, як передбачалося.

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На це запитання може дати відповідь лише головний тренер. Мені, як людині збоку, здається, що треба було посилити деякі позиції, освіжити команду. Впадає в око те, що динамівцям не вистачає емоцій, азарту…

Незабаром в нашому чемпіонаті розпочнеться пауза, тому було б цікаво дізнатися справжні причини провалу команди, яка була на ходу, обіграла у кваліфікації Ліги чемпіонів той самий Фенербахче, Штурм, але після Бенфіки все розвалилося – і почався спад", – поділився Ковалець у коментарі Рейтинг Букмекерів.

Додамо, що Динамо достроково припинило боротьбу за вихід бодай до Ліги конференцій. Погано все і в чемпіонаті – 8 місце та 13 очок після 8 зіграних матчів.

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