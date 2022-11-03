"После того, как стали известны результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы, все в один голос говорили, что Динамо выйдет в плей-офф турнира. Да и в чемпионате "бело-синим" прочили звание главного фаворита, поскольку скелет команды сохранился. Но на самом деле все оказалось не так, как предполагалось.

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На этот вопрос может ответить только главный тренер. Мне как человеку со стороны кажется, что надо было усилить некоторые позиции, освежить команду. Бросается в глаза то, что динамовцам не хватает эмоций, азарта…

Вскоре в нашем чемпионате начнется пауза, поэтому было бы интересно узнать настоящие причины провала команды, которая была на ходу, обыграла в квалификации Лиги чемпионов тот же Фенербахче, Штурм, но после Бенфики все развалилось – и начался спад", – поделился Ковалец в комментарии Рейтинг Букмекеров.

Добавим, что Динамо досрочно прекратило борьбу за выход хотя бы в Лигу конференций. Плохо все и в чемпионате – 8 место и 13 очков после 8 сыгранных матчей.

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