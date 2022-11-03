Матчами проти Фенербахче київське Динамо починало свій сезон. Тоді підопічні Мірчі Луческу двічі зіграли внічию у основний час, перегравши турків в овертаймах у Стамбулі – було дуже важко, але прохід здавався заслуженим. Ігрові проблеми списували на розкачку, а в тактичному й ідейному аспектах "біло-сині" дійсно виглядали краще.

Динамо – Фенербахче: де дивитися матч Ліги Європи – кияни прощаються з єврокубками

Опинившись в одній групі у Лізі Європи, динамівці програли "канаркам" на їхньому полі. Це була перша за шість матчів поразка Фенеру, але навіть тоді ситуація здавалася нормальною – наша команда досить гідно тримала результативну нічию до останніх секунд. Звісно, турки душили пресингом, а кияни мали всього один момент, однак підопічні Жорже Жезуша створили не набагато більше.

І ось пройшло чотири тури. Фенербахче набрав ще 8 очок, забезпечивши собі участь у євровесні й тримаючись на першій позиції в групі. А що ж Динамо? Колектив, який перед стартом сезону коронували на вихід в 1/8 фіналу ЛЄ, зазнав чотирьох поразок поспіль, набравши всього одне очко – у матчі з АЕК Ларнакою тиждень тому. Це був найгірший старт "біло-синіх" в історії турніру.

Щонайгірше, з кожним тижнем футбол киян виглядав все більше депресивним і безпорадним. В обороні регулярно допускаються дитячі помилки (особливо при кросах), а атаки фактично немає. Підопічні Мірчі Луческу йдуть п'ятими з кінця за кількістю дотиків у штрафному, а середня гострота ударів Динамо є однією з найнижчих у Лізі Європи. Крім того, за точністю пасів з просуванням "біло-сині" входять у топ-5 найгірших команд турніру.

Проблема полягає у відсутності розуміння, як організувати позиційний наступ під пресингом суперника. Колектив якісно тримає м'яч на власній половині, але підняти м'яч у другу чи останню третину не вдається.

Це зрозуміли навіть на Кіпрі, тож усі тиснуть на Динамо з шаленою активністю – за середнім показником пресингу проти себе кияни входять у топ-4 представників ЛЄ. Між тим, Фенербахче у цьогорічному розіграші продемонстрував найвищу інтенсивність пресингу та єдиноборств.

У переможному матчі з Кривбасом на вихідних Мірча Луческу спробував відійти від базових налаштувань, відкотившись до конспектів "динамівських сердець" – не затискаючи опонента у його штрафному, "біло-сині" розривали його у перехідних фазах. Тактика ризикована, а її реалізація все одно зіткнулася з проблемами в атаці, але гра стала швидшою й ефективнішою.

Чи вистачить її для поєдинку проти Фенербахче? Можливо, що так. Жорже Жезуш публічно не повівся на провокацію Мірчі Луческу – румун заявив, що в останньому турі його підопічні повинні довести, що саме вони є "найкращою командою групи". Португалець же повідомив про готовність програти, адже головним завданням його команди є чемпіонство Туреччини. Він пообіцяв провести ротацію – а це нам на руку.

Динамівці заряджені на перемогу. Принаймні, вони так говорять. Було б дивно, якби футболісти не налаштовувались на неї – кияни і так зганьбились, втративши шанси хоча б на третє місце. Завершувати євросезон взагалі без перемог точно ніхто не бажає. Будемо вірити, що хоча б зараз "біло-синіх" прорве.

Кадрова ситуація

В лазареті українського клубу залишаються Шапаренко, Супряга та Бойко. Також продовжує відновлення Дубінчак. Натомість, до загальної групи повернувся Бущан – і це дуже важливо, враховуючи відсутність яскравих перформансів у виконанні Нещерета. Дискваліфікованих немає.

Жорже Жезуш не може розраховувати на травмованих Переса, Енріке, Сангаре, Россі та Яндаша. Втім, говорити про кадрову ситуацію турків особливого сенсу немає – вони проведуть ротацію.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Фенербахче

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Забарний, Вівчаренко – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Гармаш – Ванат

Фенербахче: Байиндир – Кадіоглу, Азіз, Салаї, Аліоскі – Осайї-Саумуель, Юксек, Арао, Мор – Педро, Кінг

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери зовсім не вірять у Динамо, визнаючи Фенербахче однозначним фаворитом пари. Катастрофічна система просування м'яча під пресингом, мізерна кількість атак і критично низькі показники гостроти не могли залишитись непоміченими. За таких серйозних проблем можна сподіватись не більше, ніж на один гол киян.

Чи вдасться залишити свої ворота сухими? Питання цікаве. Фенербахче має найкращу середню якість ударів і забиває по 2 голи кожні 90 хвилин. Крім того, турки надзвичайно інтенсивно й ефективно пресингують. Для "біло-синіх" це мало б звучати, як вирок – втім, у Стамбулі вони більш-менш впевнено тримали "канарок" на дистанції, а сьогодні Жорже Жезуш ще й проведе ротацію.

Цілком реальним здається компромісний варіант – Фенер заб'є, але не більше одного м'яча. Теж саме цілком здатне зробити і Динамо. Ризикнемо поставити на результативну нічию.

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