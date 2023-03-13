Чезаре Пранделлі вирішив відмовитися від усіх пропозицій стосовно роботи та зосередитися на вихованні своїх онуків.

Чезаре Пранделлі оголосив про завершення тренерської кар'єри. Востаннє він працював наставником Фіорентини в сезоні 2020/21, тоді посеред сезону він вирішив подати у відставку.

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Виступаючи в програмі Radio Anch'Io Sport на Radio 1, Пранделлі сказав: "Мені часто надходять пропозиції щодо роботи, але наразі єдина лава, про яку я мрію, розташована в парку – я бачу себе на ній разом із своїми онуками. Зараз я хочу просто жити і насолоджуватися життям".

У своїй тренерській кар'єрі 65-річний Пранделлі встиг попрацювати з Аталантою, Лечче, Вероною, Венецією, Пармою, Ромою, Фіорентиною, Галатасараєм, Валенсією, Аль-Насром, Дженоа і збірною Італії. Під його керівництвом "Скуадра Адзурра" виграла срібні медалі на Євро-2012 і не змогла вийти з групи на ЧС-2014.

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