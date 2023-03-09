Нападник Тігре Матео Ретегі отримає виклик на матчі з Англією та Мальтою.

Роберто Манчіні стурбований атакою збірної Італії. За 15 днів до початку відбіркових матчів Євро-2024 тренер "скуадри адзурри" сказав в інтерв'ю Il Messaggero, що в італійської команди проблеми в атаці. "Але не тому, що немає талантів, а тому що вони не грають". Насамперед, тренер мав на увазі Ніколо Дзаньйоло, Мойзе Кіна та Джакомо Распадорі.

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Нападник аргентинського клубу Тігре Матео Ретегі може вирішити цю проблему. 23-річний форвард має два паспорти, аргентинський та італійський. Як інформує Gazzetta dello Sport, Манчіні вирішив викликати його на відбіркові матчі Євро-2024 проти Англії (23 березня) і Мальти (26 березня).

Після того, як Ретегі отримає виклик до збірної Італії, йому доведеться вирішити, приймати його чи відмовитися заради очікування виклику до збірної Аргентини.

У нинішньому сезоні Ретегі забив 6 голів у 6 матчах чемпіонату Аргентини. У 2020 році він підписав контракт з агентством Франческо Тотті.

Зазначимо, що Ретегі належить Боці Хуніорс і виступає за Тігре на правах оренди.