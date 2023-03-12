Чемпіонат Італії 2022/23, 26-й тур

Лечче – Торіно – 0:2

Голи: Сінго, 20, Санабрія, 23

Вилучення: Бароні, 33 (тренер Лечче) – Юріч, 33 (тренер Торіно)

Верона – Монца – 0:0

Кремонезе – Фіорентина – 0:0

Рома – Сассуоло – початок матчу о 19:00

Розкішний гол Хвічі у відеоогляді матчу Наполі – Аталанта – 2:0

Лечче, якому сьогодні виповнилось 115 років, приймав у себе вдома Торіно. Святковий день не вдався – Сінго та Санабрія за 3 хвилини оформили комфортну перевагу. Кінцівка тайму вийшла нервовою: 6 жовтих карток та вилучення наставників команд. Марко Бароне та Івана Юріча. По перерві Лечче не зміг бодай чимось відповісти, тож Торіно довів гру до перемоги. Таким чином, туринці набрали 37 очок піднявшись на сьоме місце, а Лечче з 27 пунктами залишився п'ятнадцятим.

Наполі впевнено здолав Аталанту і відірвався від Інтера вже на 18 очок, Лаціо втратив шанс піднятися на друге місце