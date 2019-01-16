Екс-тренер Шахтаря Леонов очолив Арсенал-Київ

Генеральний директор "канонірів" Олександр Москаленко повідомив про призначення Ігоря Леонова на тренерський місток команди.

Леонов, який раніше працював біля керма юнацької команди Шахтаря, вже підписав контракт із київським Арсеналом.

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Головне завдання фахівця – зберегти прописку в еліті українського футболу для столичного клубу.

"Я спостерігав за Леоновим, коли він працював в Шахтарі з командою U-19 і в академії, він досить успішний тренер, можна сказати фартовий. Я спостерігав за ним, коли він приймав Маріуполь в дуже важкий час, коли клуб вилітав з УПЛ, але зумів залишитися.

Сподіваюся, що за допомогою Леонова ми всі об'єднаємося і будемо вирішувати завдання залишитися в Прем'єр-лізі", – сказав гендиректор "канонірів".

Нагадаємо, раніше президент Арсенала Івіца Піріч оголосив припинення співпраці із В'ячеславом Грозним, який очолив команду по ходу сезону, замінивши Фабріціо Раванеллі.

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